Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Brand im Keller einer Sporthalle

zwei Verletzte - 2. Pressemitteilung

Walldorf (Baden) / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es gegen 12:19 Uhr am 25.02.2024 zu einem Brand in einer Sporthalle an der Schwetzinger Straße. In der Küche eines Restaurants, welches im Keller der Sporthalle angesiedelt ist, kam es zu einem Brand. Die automatische Brandmeldeanlage der Sporthalle löste aus und alarmierte die Einsatzkräfte. Parallel wurde die Sporthalle geräumt. In dieser fand zum Zeitpunkt des Brandes ein Handballspiel statt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Verrauchung des Kellers festgestellt werden. Die Alarmstufe wurde umgehend erhöht, zwei Rohre wurden vorbereitet und der entsprechende Bereich unter Atemschutz kontrolliert. Das Feuer wurde vor dem Eintreffen gelöscht. Zwei Personen wurden verletzt und dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet. Derzeit finden Aufräumarbeiten statt.

