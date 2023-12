Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Dachstuhlbrand in den frühen Morgenstunden des dritten Advent

Walldorf (Baden) / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Morgen des dritten Advent (17.12.) kam es gegen 1:30 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Bahnhofstraße. Zunächst wurde eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits Feuer aus dem Dachstuhl sowie im 1. Obergeschoss festzustellen. Umgehend wurde die Alarmstufe erhöht, weitere Kräfte alarmiert sowie die Brandbekämpfung eingeleitet. Neben dem Innenangriff wurde sowohl mittels dem Teleskopmast aus Walldorf als auch der Drehleiter aus Wiesloch das Feuer von Außen bekämpft. Neben der Feuerwehr Wiesloch unterstützte ebenso die Feuerwehr Schwetzingen mit Atemschutzgeräten sowie Personal. Im weiteren Verlauf wurde der Baufachberater des THW Ladenburg hinzugezogen, um die Statik des Gebäudes zu prüfen. Der Dachstuhl gilt als einsturzgefährdet. Zusätzlich war das DRK Walldorf mit der Einsatzgruppe Brand sowie der Bauhof vor Ort. Auch machte sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Matthias Splett sowie der 1. Beigeordnete der Stadt Walldorf Otto Steinmann noch in der Nach ein Bild der Lage. Im weiteren Verlauf kam auch Bürgermeister Matthias Renschler zur Einsatzstelle. In Summe waren etwa 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Bei den Löschmaßnahmen wurde ein Feuerwehrmann durch ein Trümmerteil leicht verletzt, eine weitere Einsatzkraft stürzte. Beide wurden vor Ort durch den Rettungsdienst gesichtet. Nach den Aufräumarbeiten am frühen Morgen und Reduktion der Kräfte blieb eine Brandsicherheitswache bis 12:45 Uhr vor Ort und führte kleinere Nachlöscharbeiten durch. Das Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Rückfragen sind direkt an diese zu richten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Walldorf, übermittelt durch news aktuell