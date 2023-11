Walldorf (Baden) / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Derzeit (17.10.2023, 8:30 Uhr) kommt es in Wiesloch zu einem Großbrand Großbrand. Der Rauch zieht nach Walldorf. Halten Sie vorsorglich Fenster und Türen geschlossen. Schadstoffmessungen werden durchgeführt. Rückfragen zum Einsatz bitte an die Feuerwehr Wiesloch. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Walldorf Pressewart Kevin Drieschner Mobil: 0163/7064220 E-Mail: ...

