Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrenden Motorroller umgetreten - Zwei Verletzte

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Losbergpark;

Tatzeit: 01.06.2024, 18.55 Uhr;

Am frühen Samstagabend stürzten ein 20-jähriger Motorrollerfahrer aus Ahaus und seine 18-jährige Sozia aus Ahaus im Losbergpark zu Boden und verletzten sich leicht. Nach ihren Angaben stellte sich ihnen ein etwa 70 Jahre alter Fußgänger mit dem Hinweis in den Weg, hier nicht fahren zu dürfen. Als sie ihn mit Schrittgeschwindigkeit umfahren wollten, habe er gegen den Roller getreten, so dass sie gegen ein Geländer gerieten und stürzten. Daraufhin sei der etwa 180 cm große, grauhaarige, mit einer Arbeitshose bekleidete Mann auf ein Pedelec gestiegen und davongefahren. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Der Schaden am Motorroller wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell