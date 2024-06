Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 30 Jugendliche randalieren

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Udo-Lindenberg-Platz;

Tatzeit: 01.06.2024, 20.55 Uhr;

Am Samstagabend erreichte die Polizei ein Hinweis, dass sich etwa 30 Jugendliche zusammen mit mehreren freilaufenden Schäferhunden auf dem Lagergelände im Bereich der Stelzenbrücke aufhielten und augenscheinlich stritten. Während sie sich schubsten und rangelten feuerte ein mit einer pinken Adidas Jacke bekleideter junger Mann mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Nach dem Schuss ließen die Jugendlichen voneinander ab und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich drei polizeibekannte Jugendliche mit einem Schäferhund antreffen, einer trug eine pinke Adidas Jacke. Bei seiner Durchsuchung konnte zwar keine Waffe, jedoch zwei Schreckschusspatronen in einer Hosentasche aufgefunden werden. Die Beamten übergaben ihn in Obhut seiner Mutter und leiteten ein Strafverfahren ein.

Derzeit ist nicht bekannt, warum es dort zu einer Eskalation kam und ob sich jemand dabei verletzte.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell