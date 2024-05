Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Metalldiebe videografiert

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, In der Aue;

Tatzeit: 29.05.24, zwischen 02.57 Uhr und 03.15 Uhr;

In der Nacht verschafften sich noch unbekannte Diebe Zufahrt zu einem Firmengelände an der Straße In der Aue, indem sie das Vorhängeschloss des Eingangstores durchtrennten. Entwendet wurden ca. 60 kg Kupfer und ca. 150 bis 200 kg Blei. Auf den Videoaufnahmen sind drei Täter zu sehen, die das Metall in einen dunklen Kombi laden. Die Auswertung der Videoaufnahmen dauert an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell