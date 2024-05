Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Vereinsheim

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Hölderlinstraße;

Tatzeit: zwischen 28.05.24, 23.00 Uhr, und 29.05.24, 08.00 Uhr;

In der Nacht zum Mittwoch drangen Einbrecher in das Vereinsheim der DJK Eintracht Stadtlohn an der Hölderlinstraße ein. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgebrochen und im Inneren auch Türen und Schränke. Zwei Musikboxen und Bargeld wurden entwendet. Ein Tatzusammenhang mit einem Einbruch in ein Imbissgeschäft (gesonderte Meldung) ist nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell