POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht beobachtet - hier Personalien von Zeugen leider nicht bekannt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 11.04.2024, wurden tagsüber in Stetten insgesamt drei Pedelecs entwendet. Zwei Pedelecs stand verschlossen in der Austraße auf dem Fahrradabstellplatz einer Schule. Das dritte Pedelec stand verschlossen in der Käppelestraße in einem Schulhof. Der gesamte Diebstahlschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

mehr