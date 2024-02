POL-IZ: 240215.4 Itzehoe: Einbruch in ehemaligen Supermarkt

Glückstadt (ots) - Am Mittwochvormittag hat ein Dieb die Kundin eines Supermarktes in Glückstadt bestohlen. Vermutlich agierte er gemeinsam mit einer zweiten Person, die die Dame ablenkte. Gegen 11.30 Uhr hielt sich eine Frau bei Lidl in der Nordmarkstraße auf. Ihre Handtasche legte die Dame mitsamt ihrem Portemonnaie in den Einkaufswagen. Auf Höhe der Textilwaren verwickelte ein Mann die Anzeigende in ein Gespräch. ...

