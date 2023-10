Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Rehme zogen sich vier Beteiligte am Freitagmorgen leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 51-Jährige aus Petershagen mit ihrem Volkswagen gegen 9.50 Uhr die Mindener Straße in Richtung Osnabrück. Vor ihr waren zwei weitere Fahrzeuge in selber Richtung unterwegs. Auf Höhe der Straße "Zum Rehmer Eck" stoppten die vor ihr fahrenden Autos verkehrsbedingt an der rot zeigenden Ampel. In der Folge fuhr die VW-Fahrerin mit ihrem Wagen in das Heck des Toyotas einer Frau (58) aus Bad Essen auf. Deren Pkw kollidierte infolgedessen mit einem sich davor befindlichen Audi.

Während die Fahrerin aus Petershagen unverletzt blieb, zogen sich die Frau aus Bad Essen und der 49-jährige Audi-Fahrer aus Rinteln sowie dessen zwei weitere Insassen offenbar leichte Verletzungen zu.

Alle drei Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Eine medizinische Versorgung der Verletzten vor Ort war nicht erforderlich.

