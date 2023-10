Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zahlreiche Verkehrsverstöße dokumentiert

Bad Oeynhausen, Hüllhorst (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden durch den Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke in dieser Woche zahlreiche Verkehrsvergehen in Bad Oeynhausen und Hüllhorst dokumentiert.

So kontrollierten die Beamten am Montag an der Kanalstraße das Tempo von insgesamt 918 Kraftfahrzeugen, von denen bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern insgesamt 156 Kraftfahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit vom Messgerät erfasst wurden. In der Folge erwartet 146 Personen ein Verwarngeld, zehn Personen müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Tagesschnellste Fahrerin war eine Frau mit einem Toyota. Diese fuhr mit gemessenen 83 km/h auf die Kontrollstelle zu. Sie muss mit einem Bußgeld von 180 Euro sowie einem Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen.

Darüber hinaus wurde Mittwochmorgen die Messanlage im Bereich Hüllhorst, Löhner Straße, in Höhe der Kindertagesstätte "Zwergennest", in der dortigen Tempo 30 Zone errichtet. An dieser Örtlichkeit wurden 402 Fahrzeugführer im Bereich eines Verwarngeldes gemessen, 47 Kraftfahrzeuge befanden sich wegen des gemessenen Tempos im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Schnellster Fahrer war an dieser Messstelle eine Audi-Fahrer. Er durchquerte die Messstelle mit 62 Km/h, was eine Geldbuße von 180 Euro sowie einen Punkt in Flensburg nach sich ziehen wird.

