POL-MI: Zwei Schülerinnen werden im Bus von anderen Mädchen angegriffen

Bad Oeynhausen, Hüllhorst (ots) - Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden durch den Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke in dieser Woche zahlreiche Verkehrsvergehen in Bad Oeynhausen und Hüllhorst dokumentiert. So kontrollierten die Beamten am Montag an der Kanalstraße das Tempo von insgesamt 918 Kraftfahrzeugen, von denen bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern insgesamt 156 ...

