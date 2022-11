Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer setzte am 18.11.2022, gegen 14.25 Uhr, an der Kreuzung Mühlenweg, Am Schloßgarten in Dülmen, verkehrsbedingt zurück und stieß dabei an das Auto eines 53-jährigen Dülmeners. Die unbekannte Person entfernte sich vom Unfallort, ohne den Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die ...

mehr