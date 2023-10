Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann fährt gegen Baum und flüchtet von Unfallstelle

Hüllhorst (ots)

Am Samstag wurde die Polizei wegen einer nicht ganz alltäglichen Unfallflucht an die Alte Straße nach Hüllhorst gerufen.

Dort hatte den Erkenntnissen zufolge ein Autofahrer gegen 12 Uhr einen roten Renault Clio in Richtung Oberbauerschaft gesteuert und war aus ungeklärter Ursache in der Kurve an der Ecke "Nachtigallental" ins Schleudern geraten. Dabei geriet das Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und rollte schließlich auf die Fahrbahn zurück. Dies bemerkte ein Zeuge und begab sich zu dem verunfallten Auto. Dessen Fahrer entfernte sich kurz darauf zu Fuß vom Unfallfort in Richtung Oberbauerschaft. Zuvor hatte der Mann die Kennzeichen abmontiert und an sich genommen.

Die eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Ermittlungen ergaben, dass das Auto zuvor im Raum Osnabrück zugelassen und vor einigen Monaten außer Betrieb gesetzt worden war. Die Polizisten ließen den Wagen sicherstellen. Eine Kontrolle an der Halteranschrift führte bisher nicht zum Erfolg.

Personen, die mit weiteren Angaben zum Unfallgeschehen beitragen können, werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 bei den Verkehrsermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell