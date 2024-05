Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Dreister Dieb im Stadtpark angetroffen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: 29.05.24, 15.30 Uhr;

Am Mittwochnachmittag betrat ein zunächst unbekannter Mann ein Juweliergeschäft an der Gronauer Straße und zeigte Interesse an Ringen. Die Geschädigte nahm zur Präsentation der Ringe ihren eigenen Ring ab und legte diesen auf den Tresen. Als der Mann das Geschäft verließ, ohne etwas gekauft zu haben, bemerkte die Geschädigte, dass ihr Ring gestohlen worden war. Sie forderte den Mann auf stehen zu bleiben und ergriff dessen auffälligen roten Koffer. Der Täter riss sich aber los und flüchtete mit seinem Koffer.

Im Eper Stadtpark trafen Polizeibeamte den Verdächtigen an. Der Ring wurde nicht mehr bei ihm aufgefunden - diesen hatte er nach eigenen Angaben verloren. Er hatte aber zwei neue Sonnenbrillen dabei - beide mit Etikett. Eine Brille konnte bereits dem geschädigten Geschäft zurückgegeben werden. Gegen den 43-Jährigen aus Gronau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell