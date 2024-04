Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Straßenverkehrsgefährdung durch riskantes Überholmanöver in der Endertstraße Cochem

Mayen (ots)

Am Samstag, dem 27.04.2024 befuhr um ca. 15:00 Uhr eine Gruppe von insgesamt 3 sportlichen/ leistungsfähigen Motorrädern die Endertstraße in Cochem (innerorts) in Richtung Landkern. Dabei überholten die Motorräder immer wieder an unübersichtlichen Stellen, teilweise auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig. Bei einem der Überholmanöver wurde ein entgegenkommender PKW durch einen der Motorradfahrer mit Kölner Kennzeichen derart gefährdet, sodass es beinahe zum Unfall gekommen ist.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsvorgang, insbesondere der durch den Überholvorgang gefährdete Fahrer des PKWs, oder der Gruppe von Motorradfahrern machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Cochem.

