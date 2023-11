Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg - Folgemeldung: Durchsuchungen und zwei Festnahmen nach Einbruch in Logistikfirma

Duisburg (ots)

Bei einer Routinekontrolle auf einem Autobahnrastplatz gingen Polizisten am Donnerstag (23. November) zwei Männer im Alter von 39 und 41 Jahren ins Netz. Sie stehen im Verdacht, für den Einbruch in eine Logistikfirma an der Marseiller Straße wenige Tage zuvor verantwortlich zu sein. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5654424

Als die Beamten der Autobahnpolizei die Ladung eines Lkw mit Neusser Kennzeichen auf dem Rastplatz Hünxe Ost kontrollierten, fanden sie zahlreiche elektrische Zahnbürsten. Weil die Männer nur einen elektronischen Lieferschein vorzeigen konnten und behaupteten den Namen ihres Auftragsgebers nicht zu kennen, wurden die Beamten stutzig und erinnerten sich an den Einbruch im Duisburger Logport.

Die Einsatzkräfte riefen Ermittler des Duisburger Kriminalkommissariats 14 an und hatten nun Gewissheit: Die Zahnbürsten stammen zweifelsfrei aus dem Einbruch in die Logistikfirma. Den LKW stellten die Autobahnpolizisten sicher, das Duo nahmen sie vorläufig fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durchsuchten Beamte der Kripo mehrere Wohnungen und Lagerhallen und stellten hierbei Beweismaterial und einen Teil der Beute sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die Tatverdächtigen am Freitag (24. November) einem Haftrichter des Amtsgerichtes Duisburg wegen des Verdachts des Bandendiebstahls vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehle. Die Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.

