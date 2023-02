Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Brandstiftungen in Durlach gesucht

Unbekannte zündeten am Montag offenbar einen Mülleimer im Bereich der Willmar-Schwabe-Straße in Durlach an. Die Flammen griffen hierbei auf einen Kiosk über.

Gegen 02.30 Uhr meldeten Zeugen den Brand eines Papiercontainers. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen auf einen Kiosk übergegriffen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe vom mehreren zehntausend Euro.

Ob die Brandstiftung mit einem Vorfall am Sonntag gegen 03.00 Uhr in der Christofstraße in Durlach im Zusammenhang steht, bei dem ein Pkw offenbar in Brand gesetzt wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

