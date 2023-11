POL-DU: Dellviertel: Augen auf, Tasche zu - Polizei berät auf dem Weihnachtsmarkt

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstagabend (25. November, 21:35 Uhr) versucht, einen Kiosk-Mitarbeiter an der Grabenstraße Ecke Gustav-Adolf-Straße zu überfallen. Der Mann bedrohte den 20-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Der Angestellte ignorierte die Forderung und brachte sich in einem weiteren Raum in Sicherheit. Der Täter verließ ...

mehr