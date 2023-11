Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: 30-Jährige bei Verkehrsunfall mit Flucht verletzt - Polizei sucht Zeugen und Verursacherin

Duisburg (ots)

Am Montagabend (27. November) kam es im Kreuzungsbereich Gartsträucherstraße / Honigstraße / Hamborner Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Verursacherin flüchtete. Gegen 19:15 Uhr prallte die Unbekannte mit ihrem grauen Audi mit niederländischem Kennzeichen beim Abbiegen mit dem Auto der 30-Jährigen zusammen. Anschließend setzte die Unfallfahrerin ihre Fahrt in Richtung Vohwinkelstraße / A59 fort. Die 30-Jährige verletzte sich leicht und sucht selbstständig einen Arzt auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Wagen oder der Fahrerin machen können. Laut Zeugenaussagen wird die Fahrerin wie folgt beschrieben: 25 - 40 Jahre alt, braune Haare, dunkle Jacke.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

