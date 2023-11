POL Schwaben Nord: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (17.11.2023) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam insgesamt drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Schöpplerstraße. Entwendet wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die ...

