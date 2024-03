Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr sichert Landung eines Rettungshubschraubers ab

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich ein Reitunfall am Berger Weg. Der ersteintreffende Notarzt entschied sich zur Nachforderung eines Rettungshubschraubers (RTH). Die daraufhin um 18:48 Uhr alarmierte Feuerwehr Sprockhövel leuchtete eine geeignete Wiese für die Landung des RTH "Christoph 8" aus und stellte den Brandschutz sicher. Die 50-jährige Reiterin wurde anschließend in eine Klinik der Maximalversorgung nach Bochum geflogen.

Der Einsatz endete für die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nach rund 45 Minuten.

