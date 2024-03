FW-EN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Sprockhövel (ots) - Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 14:54 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wuppertaler Straße gerufen. Vor Ort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr prüfte beide Unfallfahrzeuge auf austretende Betriebsstoffe. Da dies an beiden ...

mehr