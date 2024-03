FW-EN: Unfall im Kreuzungsbereich

Sprockhövel (ots) - Wenn am Donnerstag (14. März) um 11.00 Uhr Sirenen ertönen und Warn-Apps auf Handys Alarm schlagen, ist das kein Grund zur Sorge: Dann übt NRW am landesweiten Warntag wieder für den Ernstfall. Auch in Sprockhövel wird es heulen und klingeln. Beim landesweiten Warntag wird in ganz NRW die Alarmierung mit Sirenen getestet. In Sprockhövel "lärmen" insgesamt 13 Sirenen ab 11 Uhr mit. Sowohl der ...

mehr