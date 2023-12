Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Bad Langensalza (ots)

Ein weiterer Zigarettenautomat wurde am frühen Dienstagmorgen im Unstrut-Hainich-Kreis von Tätern angegriffen. Gegen 4.15 Uhr sprengten Unbekannte den Zigarettenautomaten in der Brentanostraße, um an seinen Inhalt zu gelangen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Tabakwaren in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0336432

