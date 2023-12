Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuche in zwei Supermärkte misslungen

Nordhausen (ots)

Gleich in zwei Supermärkte versuchten Unbekannte in Nordhausen einzudringen. Zwischen Samstagabend, 23. Dezember, und Mittwoch, 27. Dezember, versuchten unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt im Uthleber Weg einzubrechen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor. Sie gelangten jedoch nicht in den Markt, sodass sie keine Beute machten. Ebenfalls ohne Beute endete der Einbruchsversuch in einen Supermarkt in der Wilhelm-Raabe-Straße. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch, gewaltsam in den Markt einzudringen. Wer die Einbruchsversuche bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell