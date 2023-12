LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Audi

Nordhausen (ots) - Gleich in zwei Supermärkte versuchten Unbekannte in Nordhausen einzudringen. Zwischen Samstagabend, 23. Dezember, und Mittwoch, 27. Dezember, versuchten unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt im Uthleber Weg einzubrechen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor. Sie gelangten jedoch nicht in den Markt, sodass sie keine Beute machten. Ebenfalls ohne Beute endete der Einbruchsversuch in ...

