Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage in Schule löst aus

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag löste gegen 14.35 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einer Schule in Hiddinghausen aus. Dort hatte im Werkraum der Schule ein Gerät zur Späneabsaugung aufgrund eines Defektes des Elektromotor eine Rauchentwicklung verursacht und die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle war das Gebäude bereits geräumt. Das defekte Geräte war ebenfalls ins Freie gebracht worden. Die Einsatzkräfte haben die Räumlichkeiten begangen, konnten aber kein weiteres Schadensereignis feststellen. Einsatzende war gegen 15.15 Uhr.

