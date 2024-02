FW-EN: 2 PKW verunfallen auf Autobahn

Sprockhövel (ots) - Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 15:23 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einem Wohnhaus an der Dresdener Straße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einem Balkon ein Sitzkissen durch einen Grill in Brand geraten war. Das Feuer wurde vor Eintreffen der Feuerwehr bereits durch den Mieter gelöscht. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich nur noch abschließend mit einer Wärmebildkamera. Weitere ...

