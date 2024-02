Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gasaustritt an einer Baustelle

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 12:40 Uhr zur Schevener Straße alarmiert. An einer Baustelle war es zu einer Beschädigung an einer Gasversorgungsleitung gekommen; es traten große Mengen Gas aus. Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab, evakuierte mehrere Wohnhäuser und kontrollierte zum Teil die Innenräume. Zudem wurde der Brandschutz zu jeder Zeit sichergestellt.

Ein Fachunternehmen musste an einer weiteren Stelle den Grund eröffnen, um von dort die Gasleitung abdrücken zu können, damit kein weiteres Gas mehr austrat.

Gegen 15 Uhr konnte ein Großteil der Feuerwehreinsatzkräfte einrücken. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben.

Ausgerückt waren 28 ehrenamtliche Feuerwehrleute mit 10 Fahrzeugen.

Fotos: Höffken

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell