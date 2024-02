FW-EN: Brandmeldeanlage ruft Feuerwehr auf den Plan

Sprockhövel (ots) - Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 16:22 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße alarmiert. Im Bereich des Kreisverkehrs kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, durchbrach den Zaun eines Grundstücks und fuhr durch das geschlossene Tor in eine Garage. Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher ...

