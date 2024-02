FW-EN: Pkw kollidiert mit Baustellenabsperrung

Sprockhövel (ots) - Am Montag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 12.50 Uhr zu einem Seniorenheim am Dellwig aus. Nach Besichtigung des Gebäudes und Kontrolle durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich um eine Fehlalarmierung handelte. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht mehr erforderlich. Einsatzende war gegen 13.25 Uhr. Rückfragen bitte an: Pressestelle der Feuerwehr ...

