POL-MFR: (1357) Zwei Polizeibeamte bei Personenkontrolle verletzt

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag (17.11.2023) auf Samstag (18.11.2023) entwendeten Unbekannte aus mehreren Baustellen im Nürnberger Westen hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 07:20 Uhr am Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Baustelle in der ...

mehr