Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2024 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Gartengrundstück gesucht

Nach einem Einbruch in eine Gartenhütte in Heilbronn sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Der Täter überstieg zwischen 21.30 Uhr am Montagabend und 10 Uhr am Dienstagvormittag den Zaun zu dem Grundstück eines Kleintierzüchtervereins an der Charlottenstraße, verschaffte sich Zutritt zu der darauf befindlichen Hütte und entwendete einen Akkuschrauber. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Fahrt eines 22 Jahre alten Seat-Fahrers wurde am frühen Mittwochmorgen durch Polizeibeamte beendet, da er unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm. Der Mann wurde gegen 2 Uhr in der Heilbronner Südstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, weshalb der 22-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn-Neckargartach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem in Heilbronn-Neckargartach am Dienstag ein geparkter Opel Corsa beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Besitzerin hatte den Wagen gegen 5.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Gesundbrunnen" abgestellt. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte bemerkte sie den Streifschaden an dem Opel. Vermutlich war der Lenker eines anderen Fahrzeugs beim ein- oder ausparken aus einer nebenliegenden Parklücke an dem Corsa entlanggeschrammt und hatte so den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Anstatt den Zusammenstoß der Besitzerin oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell