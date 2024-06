Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Fußgänger mit Hund begeht Unfallflucht

Rüsselsheim (ots)

Rüsselsheim: Am Sonntag, den 16.06.2024 kam es gegen 10:50 Uhr in der Haßlocher Straße Ecke Hermann-Löns-Straße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit Flucht durch einen Fußgänger. Zwei Rennradfahrerinnen befuhren die Haßlocher Straße als ein von rechts kommender männlicher Fußgänger mit angeleintem Hund über die rot zeigende Fußgängerampel lief. Eine der beiden Radlerinnen (80 Jahre alt) musste ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Hund zu verhindern und kam zu Fall. Sie verletzte sich und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fußgänger entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit. Dieser wurde beschrieben als ca. 70-80 Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Statur, beiger Pullover und grauen Haaren. Bei dem Hund handelte es sich vermutlich um einen beigen Schäferhundmischling.

Die Polizei Rüsselsheim sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Rüsselsheim unter der 06142-696-0 zu melden.

