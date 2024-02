Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten vollstreckten am Wochenende sechs Haftbefehle

Pasewalk / Pomellen (ots)

Bereits am Freitagmittag stellte sich ein 43jähriger polnischer Staatsangehöriger der Grenzkontrolle am grenzüberschreitenden Verkehrsweg BAB 11 Pomellen. Er hatte diese zuvor fußläufig und in Begleitung seiner Schwester erreicht. Der Pole gab an, per Haftbefehl in Deutschland gesucht zu werden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung Staatsanwaltschaft Verden zur Strafvollstreckung aufgrund von Trunkenheit im Verkehr. Die Zahlung einer Geldstrafe von 650 EUR sowie Kosten in Höhe von 357,53 EUR konnte er nicht aufbringen. Er gab an, mangels Barmittel, die 43tägige Ersatzhaft verbüßen zu wollen. Da der Pole einen angetrunkenen Eindruck hinterließ, der sich bei der Atemalkoholkontrolle von 2,77 Promille bestätigte, wurde er zur Prüfung der Hafttauglichkeit im Krankenhaus Ueckermünde verbracht und anschließend gegen um 21:25 Uhr der JVA Neustrelitz zugeführt.

Ein 36jähriger Litauer wurden am Samstag gegen 03:30 Uhr im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen auf der BAB 11 am ehemaligen GÜG Pomellen aus Polen kommend durch Unterstützungskräfte aus Ratzeburg kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung 36jährigen ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Geldstrafe in Höhe von 1972,84 Euro wurde durch Bekannte im Polizeirevier Röbel bezahlt, womit er sich 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ersparte.

Drei Stunden später wurde ein 24jähriger Pole kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Stralsund. Demnach hat P1 eine Geldstrafe in Höhe von 229 EUR nach dessen Zahlung konnte er um 07:45 Uhr seine Fahrt fortsetzen.

Im Verlaufe des Samstages und des folgenden Sonntages wurden noch zwei weitere polnische und ein kroatischer Staatsangehöriger im Rahmen von Ausschreibungen angehalten. Sie konnte ihre Reise nach Zahlung der Geldstrafen fortsetzen. Ein 26jähriger Pole wurde durch die Staatsanwaltschaft Dresden zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht und musste 716 Euro entrichten. Ein 47jähriger Kroate hatte eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Berlin zur Strafvollstreckung/Vermögensabschöpfung wegen schweren Raubes und konnte eine Teilschuld entrichten. Zu gut Letzt wurde am Sonntagvormittag ein 34jähriger Pole kontrolliert, dessen fahndungsmäßige Überprüfung eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft München zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ergab. Die Zahlung seiner Geldstrafe in Höhe von 2816,13 Euro ersparte ihm 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

