Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Migration- Bundespolizei greift fünf Iraner auf

Pasewalk (ots)

Heute, gegen 07:30 Uhr, konnten nach einem telefonischen Bürgerhinweis fünf iranische Staatsangehörige auf dem Verbindungsweg zwischen den Ortslagen Blankensee und Mewegen nach unerlaubter Einreise festgestellt werden. Zur Kontrolle konnten die Personen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. In einer ersten Befragung vor Ort gaben sie an, über die sogenannte Belarus Route nach Deutschland gekommen zu sein. Ein weißer PKW brachte die Gruppe bis an der polnisch deutsche Grenze. Zwei eingesetzte Diensthundeführer, Verstärkungskräfte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg sowie eine Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle Pomellen führten im Bereich eine Nachsuche nach weiteren Personen ohne Feststellungen durch. Bei der Nachsuche wurden im Nahbereich Gepäckstücke aufgefunden. Ob diese zu der Personengruppe gehören bleibt Bestandteil der weiteren Ermittlungen. In den Vernehmungen äußerten alle Personen Schutzersuchen in Deutschland. Sie werden an die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Nostorf Horst weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell