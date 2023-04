LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am 18.04.2023 gegen 08:10 Uhr die Carl-August-Alle in Richtung Hauptbahnhof mit der Absicht, links auf den August-Baudert-Platz abzubiegen. Ein entgegengesetzer Richtung fahrender Pkw streifte während des Abbiegevorganges den Bus und verliess im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Innenstadt. Zum Typ des Pkw, dem amtlichen Kennzeichen oder dem Fahrer liegen derzeit keine Erkentnisse vor. Am Bus entstand ein ...

mehr