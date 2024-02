Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Pomellen- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten stellten gestern Abend auf der Bundesautobahn 11, einen Kilometer vor der Abfahrt Schmölln/Brandenburg, in Fahrtrichtung Polen, einen roten Pkw Renault Megane mit amtlichen deutschen Kennzeichen fest. Auf Grund von Lageerkenntnissen sollte das Fahrzeug unter Hinzuziehung der Streifen der Gemeinsame Diensteinheit Vorpommern Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei und Bundeszollverwaltung) angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer missachtete jedoch alle Anhaltesignale und fuhr in einer verkehrsgefährdenden Fahrweise unter Ausnutzung der Höchstgeschwindigkeit weiter Richtung Polen. Dabei nötigte der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen bzw. bremsen. Das erfolgte u.a. durch sehr dichtes Auffahren bzw. riskante Überholmanöver. Der PKW überfuhr dann auf Höhe des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen einen Nagelgurt. Bei der Betätigung des Nagelgurtes verletzte sich ein Polizeibeamter an der Hand. Ein Rettungswagen musste angefordert werden. Es erfolgte die Erstversorgung der verletzten Finger und der angeschwollenen Hand.

Trotzdem gelang es dem Täter mit dem PKW nach Polen zu gelangen. Zeitgleich erfolgte die Nacheile durch Bundespolizisten bis auf polnisches Hoheitsgebiet. Der Renault kollidierte kurz nach Überfahren der Grenze mit einer Baustellenabsperrung und kam ca. 2000 m hinter der deutschen Grenze nahe der dort befindlichen Shell-Tankstelle zum Stehen. Der Täter flüchtete. Zwischenzeitlich durchgeführte Nachfragen beim Halter in Berlin ergaben, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. (Zeitwert ca. 15 000,-EUR) Der Halter begab sich unverzüglich zur nächsten Polizeidienststelle um Anzeige zu erstatten. Der Sachverhalt wurde vor Ort an die polnische Polizei übergeben. Diese fahndet weiter nach dem flüchtigen Täter. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell