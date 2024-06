POL-GG: Alleinunfall mit schwerverletztem

68159 Viernheim (ots) - Am Samstag, 15.06.2024 gegen 19:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Viernheim, bei der ein Fußgänger verletzt wurde. Der Fußgänger wollte die Mannheimer Straße beim Rhein-Neckar-Zentrum an einer Fußgängerampel überqueren, als ein schwarzer Audi aus bislang unbekannter Richtung angefahren kam, den ...

mehr