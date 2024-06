Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen - L 3116 Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver

Babenhausen (ots)

Am Freitagnachmittag (14.06.) gegen 16 Uhr verunfallte ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 3116 zwischen Babenhausen und Dudenhofen schwer. Nachdem der 36-jährige Motorradfahrer aus Babenhausen einen LKW überholt hatte, verlor er in einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte neben der Fahrbahn im Grünstreifen. Er war während der Behandlung ansprechbar. Er zog sich schwere Abschürfungen und möglicherweise Knochenbrüche zu. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Strecke musste zwischen Babenhausen und Opel-Prüffeld etwa für 1 Stunde vollgesperrt werden. Es waren Feuerwehr, Notarzt, Rettungswagen, Polizei und ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

