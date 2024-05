PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeugenaufruf nach Hochzeitskorso auf der A66, Autobahnkreuz Wiesbaden 18.05.2024/ 14:48 und 16:31 Uhr

Wiesbaden (ots)

Am 18.05.2024 wurden durch mehrere Verkehrsteilnehmer zwei Hochzeitskorsos gemeldet, welche den Verkehr auf allen Fahrspuren ausbremsten und andere Verkehrsteilnehmer nötigten. Der 1. Autokorso wurde gegen 14:48 Uhr, auf der A66, vom Schiersteiner Kreuz bis AS Hofheim, in Fahrtrichtung Frankfurt, gemeldet. Der 2. Autokorso fand um 16:31 Uhr, auf der A66, vom Autobahnkreuz Wiesbaden in Richtung AS Wiesbaden-Biebrich, statt. Mehrere Fahrzeuge beider Autokorsos konnten durch die Polizei kontrolliert werden. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Autobahnpolizei Wiesbaden bittet hiermit um die Meldung weiterer Zeugen unter der Telefonnummer 0611-345-4140.

