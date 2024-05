PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Schwertransportfahrzeug, welches in einen Baustellenanhänger auf der A 3 hineinfährt

Wiesbaden (ots)

Am Mittwoch, den 15.05.2024 war auf der A 3 zwischen Niedernhausen und der Rastanlage Medenbach Fahrtrichtung Frankfurt eine Baustelle eingerichtet. Im Zuge dessen waren der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Ein Schwerlasttransporter mit österreichischer Zulassung befuhr gegen 01:10 Uhr die A3. Der 44-jährige ungarische Fahrer wechselte zu spät nach links und fuhr in einen in der Baustelle aufgestellten Sperrhänger. Von dort nach rechts abgewiesen durchbrach er die rechte Schutzplanke und ein Geländer der Brücke über der L 3018. Die Zugmaschine kam im Abhang auf Baumkronen zum Stehen, während der Auflieger des insgesamt 35 Meter langen Gespanns quer auf der Fahrbahn stehend alle Fahrstreifen der A 3 blockierte. Durch herabfallende Steinbrocken und Fahrzeugteile auf die unter der A3 liegenden L3018 musste auch diese Fahrbahn gesperrt werden.

Der Rückstau belief sich auf ca. 10 Kilometer, andauernd.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 300000 Euro.

