POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall auf Zebrastreifen

Am Montag kollidierte ein Biker in Heidenheim mit einem Kinderwagen.

Kurz nach 8.30 Uhr überquerte eine 35-Jährige mit ihrer einjährigen Tochter den Fußgängerüberweg in der Römerstraße. Das Kind saß in einem Kinderwagen. Von der Friedrich-Ebert-Straße kommend bog ein 19-Jähriger mit einem Motorrad in die Römerstraße ein. Der Yamaha-Fahrer übersah wohl die Frau mit Kind auf dem Zebrastreifen. Er stieß gegen den Kinderwagen. Der Buggy mit Kind fiel dabei um. Rettungskräfte brachten das Mädchen vorsorglich in eine Klinik. Es hatte Glück und blieb unverletzt. Auch der Biker sowie die Mutter des Kindes blieben unverletzt. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/322432) nahm den Unfall auf. Sachschäden entstanden wohl keine.

Hinweis der Polizei:

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

