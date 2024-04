POL-WI: Korrektur zur Pressemeldung vom 30.04.2024, 06:56 Uhr --- Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Bad Camberg// 29.04.2024, 22:20 Uhr

Wiesbaden (ots) - Auf der A66, AK Wiesbaden, in Fahrtrichtung Wiesbaden, kam es am 29.03.2024, gegen 16:00 Uhr, zu einer Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr durch einen Autokorso mit 7-8 hochwertigen Sportwagen. Des Weiteren wird wegen dem Verdacht eines illegalen Autorennens in dem Fall ermittelt. Die ...

mehr