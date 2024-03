PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeugenaufruf nach Hochzeitskorso //29.03.2024/ 16:00 Uhr/-BAB 66, Bereich AK Wiesbaden, FR Wiesbaden-

Wiesbaden (ots)

Auf der A66, AK Wiesbaden, in Fahrtrichtung Wiesbaden, kam es am 29.03.2024, gegen 16:00 Uhr, zu einer Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr durch einen Autokorso mit 7-8 hochwertigen Sportwagen. Des Weiteren wird wegen dem Verdacht eines illegalen Autorennens in dem Fall ermittelt. Die Autobahnpolizei Wiesbaden nimmt konkrete Hinweise unter der Telefonnummer: 0611-345-4140 entgegen.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell