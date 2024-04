PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Bad Camberg// 29.04.2024, 22:20 Uhr

Wiesbaden (ots)

Am Montag, 29.04.2024, gegen 22:20 Uhr, kam es auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, im Bereich Bad Camberg, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 55-jährige Fahrer eines PKW Kombi von der rechten, über die mittlere auf die linke Fahrspur und kollidierte mit dem Heck eines fahrenden Sattelaufliegers. Der 55-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrbahn wurde bis ca. 03:30 Uhr, in Fahrtrichtung Köln, gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Es bildete sich ein längerer Rückstau. Im Rückstau kam es gegen 04:10 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei welchem die 32-jährige LKW-Fahrerin auf der rechten Spur das Stauende übersah und fast ungebremst auf das am Stauende stehenden LKW-Gespann fuhr. Die Fahrerin konnte aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

