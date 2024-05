PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Selbstanzeige wegen Drogenbesitzes und Fahren unter Drogeneinfluss

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 16.05.2024, gegen 08:20 Uhr fuhr ein 39-jähriger rumänischer Staatsangehöriger von der A3 Richtung Frankfurt auf die Rastanlage Medenbach ab, wo er sich Polizeibeamten vorstellte und angab, aus den Niederlanden zu kommen, wo er am Vorabend Marihuana konsumiert hätte. Des Weiteren habe er sich zudem mit Marihuana eingedeckt. Tatsächlich wurden ca. 11 Gramm Marihuana aufgefunden und wie sich nach verschiedenen Fahrtüchtigkeitstests herausstellte, stand der 39-jährige auch noch unter Einfluss der Droge. Offensichtlich wurde die Rechtslage von dem 39-jährigen falsch gedeutet, in jedem Fall folgte die Anzeige, wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss im öffentlichen Straßenverkehr und die Fahrt war vorerst beendet.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell