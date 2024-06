Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht- Pkw fährt Fußgänger an und flüchtet

68159 Viernheim (ots)

Am Samstag, 15.06.2024 gegen 19:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Viernheim, bei der ein Fußgänger verletzt wurde. Der Fußgänger wollte die Mannheimer Straße beim Rhein-Neckar-Zentrum an einer Fußgängerampel überqueren, als ein schwarzer Audi aus bislang unbekannter Richtung angefahren kam, den Fußgänger übersah und mit diesem zusammenstieß. Nachdem der Autofahrer anhielt, kurz mit dem verletzten Fußgänger sprach, entfernte sich der Fahrer ohne Angabe von Personalien vom Unfallort in Richtung Mannheim.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell