POL-DA: Bensheim: Ermittlungen nach Verdacht eines Tötungsdelikts

Lampertheim (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 07.06. und dem 12.06. wurde ein geparkter grauer Peugeot von einem vorbeifahrenden Fahrzeug im Bereich der linken Fahrzeugseite in der Luisenstraße in Lampertheim touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Der geschädigte Fahrzeughalter des geparkten PKW konnte lediglich einen unbeschriebenen Zettel am Frontscheibenwischer ...

mehr